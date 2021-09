Der Eröffnungsfilm zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki veröffentlicht

Falcom hat kurz vor der Veröffentlichung in Japan den Eröffnungsfilm von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki veröffentlicht. Dieser bietet auch den Theme-Song „Namonaki Akumu no Hate“, welcher von der Falcom jdk BAND stammt.

Der Sommer 2021 brachte uns gleich vier Lokalisierungs-Ankündigungen zu The Legend of Heroes. In Japan steht jedoch bereits der nächste Ableger an. Dazu hatten wir euch bereits unter anderem die Hauptcharaktere vorgestellt.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen und erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Der Eröffnungsfilm zu Kuro no Kiseki

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom