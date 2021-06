The Legend of Heroes: Vier neue Lokalisierungen für PS4, Switch und PCs angekündigt

NIS America hat wie erwartet gleich vier neue Lokalisierungen zu The Legend of Heroes angekündigt. The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie und The Legend of Nayuta: Boundless Trails werden allesamt 2022 und 2023 für PlayStation 4 und Nintendo Switch im Handel veröffentlicht. Dazu erscheinen die Spiele natürlich im Epic Games Store. Aus der Ankündigung geht keine PC-Exklusivität hervor.

Die beiden Titel der Crossbell-Duologie, Trails from Zero und Trails to Azure, werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront ist eine Gruppe freiwilliger ÜbersetzungskünstlerInnen und für viele Fans ist es ein tolles Zeichen, dass NIS America für die Lokalisierung mit dieser Gruppe zusammenarbeitet.

Das Statement von Geofront dazu:

Geofront hat immer ein entscheidendes Ziel vor Augen gehabt: den Lokalisierungen von Trails from Zero und Trails to Azure diejenige Liebe und Sorgfalt zukommen zu lassen, die Spiele dieser Qualität verdient haben. In den letzten Jahren hat unser Team viel Zeit, Mühe und Leidenschaft in die Arbeit an dieser Duologie gesteckt, und wir sind unheimlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Dennoch verstehen wir, dass es einige Dinge gibt, die nur gemeinsam mit einem Partner erreichbar sind. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit mit NIS America, um Trails from Zero und Trails to Azure auch im Westen zu veröffentlichen.

„Viele dachten, eine Kooperation dieser Art sei nur ein Hirngespinst“, heißt es auch von NIS America. „Aber NISA, Geofront und auch das ursprüngliche Übersetzungsteam haben sich zusammengeschlossen, um die offiziellen Lokalisierungen der Crossbell-Duologie zu veröffentlichen.“

The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint im Herbst 2022. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-digital geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Als Lloyd Bannings der Spezialeinheit von Crossbell zugewiesen wird, müssen er und seine neuen Teamkollegen sich im Kampf gegen die Ungerechtigkeit in einer von Korruption geprägten Stadt beweisen.

The Legend of Heroes: Trails to Azure soll 2023 erscheinen. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-digital geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Die Special Support Section ist zurück! Weitere Teammitglieder helfen bei den zahlreichen Fällen. Wie wird diese zusammen gewürfelte Gruppe mit den aufkommenden Bedrohungen für die politische Stabilität von Crossbell umgehen? Wird ihr Team die Herausforderung meistern können?

The Legend of Heroes: Trails into Reverie ist ebenfalls für 2023 geplant. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-digital geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Drei verschiedene Legenden entfalten sich! Die Schicksale von Rean Schwarzer, Lloyd Bannings und des mysteriösen „C“ stehen in diesem abschließenden Kapitel der The-Legend-of-Heroes-Serie auf dem Spiel.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails soll demnach auch 2023 erscheinen. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-digital geplant. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Eine schicksalhafte Begegnung mit der Fee Noi bringt Nayuta und seine Freunde auf einen Weg, der sie über die Grenzen ihrer Heimatinsel hinausführt. Gemeinsam müssen sie dort eine dunkle Verschwörung stoppen.

Seht nachfolgend Teaser-Trailer zu allen Spielen.

The Legend of Heroes: Trails from Zero:

The Legend of Heroes: Trails to Azure:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie:

The Legend of Nayuta: Boundless Trails:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails to Azure, NIS America, Nihon Falcom