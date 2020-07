Konami zieht Castlevania: Grimoire of Souls nach nur einem Jahr den Stecker

Der Castlevania-Anime bei Netflix läuft bestens und geht in seine vierte Staffel. Vom aktuellen Videospielableger kann man das wohl nicht behaupten. Konami zieht Castlevania: Grimoire of Souls nach gerade mal einem Jahr den Stecker. Das ist selbst für Mobile-Games eine kurze Verweildauer.

Wie der Publisher bekannt gab, wird der Service am 9. September 2020 eingestellt. Genau ein Jahr nach der Erstveröffentlichung. Echtgeld kann schon jetzt nicht mehr ausgegeben werden, so wie es bei Mobile-Games in solchen Fällen üblich ist.

Habt ihr Castlevania: Grimoire of Souls mal ausprobiert?

In Castlevania: Grimoire of Souls kehr(t)en bekannte Gesichter zurück. Während die Hauptgeschichte sich um Genya Arikado dreht, könnt ihr ebenfalls in die Rolle einiger anderer ikonischer Charaktere der Reihe schlüpfen oder zumindest mit ihnen an eurer Seite spielen. Darunter sind zum Beispiel Alucard, Simon, Charlotte, Shanoa und Maria. Spielerisch handelt es sich um einen 2D-Platformer mit entsprechend simpler Touchscreen-Steuerung. Einen Blick auf das Gameplay könnt ihr in einem älteren Trailer werfen, den ihr unten findet.

Ein mysteriöser Brief startete Genya Arikados Abenteuer

Die Geschichte des Spieles wird damit eingeleitet, dass bereits viele Jahre seit Draculas Niederlage vergangen sind und die Menschheit ein Zeitalter des Wohlstandes genießen kann. Eines Tages bekommt Genya Arikado jedoch einen mysteriösen Brief, in dem Folgendes steht:

„Die Grimoire sind erwacht und die Welt wird von Dunkelheit verschlungen. Ich flehe dich an, bitte komme zu unserer Rettung!“

Vorsichtig im Hinblick auf das, was vor ihm liegt, macht Genya Arikado sich auf den Weg in die dunkle Nacht, in welcher der Mond als einzige Lichtquelle dient.

