Azur Lane bekommt offenbar eine weitere Konsolen-Umsetzung

Das Mobile-Game Azur Lane feiert in diesen Tagen in Japan den vierten Geburtstag. Dabei hatte man auch einen Teaser parat, dass ein neues Konsolenprojekt zur populären Marke in der Mache ist. Weitere Details wie einen Titel gab es jedoch nicht, auch Bilder gibt es noch keine. Offenbar soll wiederum Compile Heart mit der Entwicklung betraut sein.

Für Konsolen ist mit Azur Lane: Crossware* bereits eine Umsetzung erschienen. Das Spiel ist auch hierzulande für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erhältlich. In unseren Reviews für PlayStation 4 und Nintendo Switch sahen wir noch Luft nach oben.

via Siliconera, Bildmaterial: Azur Lane: Crossware, Idea Factory International / Compile Heart, Felistella