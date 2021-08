Team Asobi von den Sony Japan Studios arbeitet am bisher ambitioniertesten Projekt

Team Asobi ist das neu aufgestellte Studio von Sony. Nachdem man die Sony Japan Studios reorganisiert hat – manche würden das wohl auch anders nennen –, gibt es nun eine neue Webseite für Team Asobi. Dabei stellt man natürlich die bisherigen Projekte, das Team sowie die Studio-Philosophie vor. Das Motto lautet „We’re all about play!“, was durchaus zum Astro-Bot-Entwickler passt.

Natürlich will man aber auch neue Talente anlocken. Für ein kommendes 3D-Action-Game sucht man Verstärkung fürs Team, darüber berichteten wir bereits vor einigen Tagen. Auch das ist auf der neuen Webseite natürlich ein Thema.

Neue Ambitionen der Astro-Bot-Macher

Zuletzt veröffentlichte man Astro’s Playroom. Zuvor arbeitete man an Astro Bot Rescue Mission und The Playroom. Das neue Spiel beschreibt man als das „bisher ambitionierteste Projekt“. Auch mit dem Ansatz, PlayStation-Spiele für Spielerinnen und Spieler aller Altersklassen zu entwickeln, wirbt man. Den Sitz hat man in Tokio.

Die Sony Japan Studios unterlagen zu Jahresbeginn „Umstrukturierungen“, in deren Ergebnis die Verträge vieler Branchengrößen schlicht nicht verlängert wurden. Dazu gehörten Masaaki Yamagiwa, Teruyuki Toriyama, Kazunobu Sato, Junyu Okura und Keiichiro Toyama. Die drei letztgenannten haben mit Bokeh Game Studio bereits eine eigene Firma gegründet und arbeiten dort an einem Horror-Spiel.

Bildmaterial: Astro’s Playroom, Sony, Japan Studio