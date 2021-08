Sonntagsfrage: Wart ihr schon einmal in Japan?

In der 58sten Ausgabe unseres Mogcasts sprechen Kerona, raz0rback2 und Blackiris über ihre Erfahrungen und Erlebnisse ihrer Japanreisen. Von leckeren Speisen in den japanischen Küchen bis hin zu Tipps für einen Aufenthalt erzählen sie euch von ihren Erfahrungen. So vergehen ganz schnell über 60 Minuten und der Podcast ist zu Ende.

Von unseren Teammitgliedern doch einmal abgesehen, gibt sicherlich auch einige Userinnen und User unter euch, die bereits in den fernen Osten geflogen sind. Gehört ihr ebenfalls zu diesen Leuten? Dann könnt ihr in der heutigen Sonntagsfrage dafür abstimmen. Sicherlich habt ihr dann auch die eine oder andere Geschichte, die ihr in den Kommentaren erzählen könnt.

Falls ihr euch noch nicht auf die Reise nach Japan gemacht habt, gehört ihr – so wie ich – eventuell zu den Personen, die es sich zumindest mal vorgenommen haben. Gerade als Videospielfan träumt man zumindest hin und wieder durch die bekannten Orte zu wandern. Derzeit sind solche Urlaubspläne zwar nicht möglich, dennoch kann man dazu bereits den einen oder anderen Euro beiseitelegen.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 25. Juli