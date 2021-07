Mogcast Folge 58: Kulinarische Reise durch Japan

Es ist wieder einmal Zeit für eine neue Folge des Podcasts. Wie jeden Monat trifft sich Moderatorin Kerona mit spannenden Gästen, die einiges zu erzählen haben.

Die Folgen werden euch rund 45 Minuten lang mit den neusten Informationen oder heiß diskutieren Themen unterhalten. Für Kritik, Wünsche, Anregungen oder sogar Gastauftritte sind wir jederzeit zu haben, also schreibt uns euer Feedback in die Kommentare!

Einmal Ramen, Onigiri und Gyoza zum Mitnehmen, bitte!

Auch in diesem Jahr fallen viele geplante Japanreisen erst einmal ins Wasser. Die Corona-Pandemie beherrscht immer noch unsere Urlaubspläne und so können wir derzeit aktuell nicht in den Genuss der leckeren, japanischen Speisen kommen. Wir schwelgen in Erinnerungen und verraten euch, wo ihr auch in Deutschland die authentische Küche Japans genießen könnt!

Die Folge wird wie immer von Moderatorin Kerona geleitet. Als Gäste lädt der Mogcast dieses Mal den nahezu allwissenden Japanologen Ruben ein, den viele von euch im Forum als Blackiris kennen dürften. Doch nicht nur Ruben hat während seines Japanaufenthaltes viel erlebt, auch Mogcast-Teammitglied raz0rback2 hat einige interessante Tipps für euch auf Lager, die er während seiner Reisen sammeln konnte.

Die Folge 58 des Mogcasts ist ab sofort bei iTunes, bei Spotify und wie gewohnt bei YouTube online! Für die Bereitstellung des Intros möchten wir Christian Koitka danken, der sich wirklich ins Zeug gelegt hat, um uns einen melodischen Sound zu verpassen.