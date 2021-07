Mit The Artful Escape geht es am 9. September auf eine bewusstseinserweiternde Reise

Auf der E3 2017 wurde mit The Artful Escape ein bunter und etwas verrückter Titel angekündigt. Nun neigt sich die Wartezeit dem Ende zu, denn das rhythmische Action-Adventure erscheint am 9. September für Xbox One, Xbox Series und PC-Steam. Abonnenten des Xbox Game Pass spielen dann auch gleich los.

Entwickler Beethoven & Dinosaur und Publisher Annapurna Interactive beschreiben das bunte Geschehen wie folgt:

Am Vorabend seines ersten Auftritts kämpft Teenie-Gitarrentalent Francis Vendetti mit dem Erbe einer toten Folk-Legende und den kosmischen Streifzügen seiner eigenen Fantasie. Beim Versuch, dem musikalischen Vermächtnis seines Onkels zu entkommen, geht er auf eine bewusstseinserweiternde Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und herauszufinden, wer er nicht ist. Ein Abenteuer gestohlener Opernhäuser, klangvoller außergewöhnlicher Landschaften und der unmöglichen Tiefen des Kosmisch Extraordinären.

SpielerInnen erstellen ihre eigene Bühnenpersona von den Science-Fiction-Anfängen ihrer Vorgeschichte bis hin zum Glitzer des eigenen Make-ups. Sprecht mit vielerlei Wesen, darunter desillusionierte Ladenbesitzer, nostalgische Dorfbewohner, schwerfällige außerirdische Tiere und realitätstrotzende Kolosse. Durchquert klangvolle Landschaften, die von euren Bewegungen beeinflusst werden – ganz so, als wäre die Welt selbst euer Instrument.

Der neue Trailer zu The Artful Escape

Bildmaterial: The Artful Escape, Annapurna Interactive / Beethoven & Dinosaur