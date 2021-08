Rune Factory feiert heute den 15. Geburtstag mit einem Rückblick

Happy birthday, Rune Factory! Heute feiert die RPG-Landwirtschafts-Reihe ihren 15. Geburtstag. Am 24. August 2006 erschien Rune Factory für Nintendo DS als Spin-off zu Story of Seasons (ehemals Harvest Moon). Gefeiert wird das mit einer Jubiläums-Webseite. Diese bietet unter anderem natürlich einen Rückblick auf die bisherigen Titel. Auch ein Trailer blickt zurück.

Wobei, für uns stimmt das so nicht ganz, denn Rune Factory 5 steht Anfang 2022 hierzulande noch an. In Japan ist das Spiel seit dem 20. Mai für Nintendo Switch erhältlich. Zudem steht das bisher Switch-exklusive Rune Factory 4 Special im Herbst auch noch für PlayStation 4, Xbox One und PCs an.

Mögt ihr Rune Factory? Was wünscht ihr euch zum heutigen Geburtstag?

via Gematsu, Bildmaterial: Marvelous