Rune Factory 4 Special erscheint noch 2021 für PlayStation 4 und Xbox One

Die Rune-Factory-Community darf sich vergrößern! Marvelous und XSEED Games kündigten heute an, dass Rune Factory 4 Special noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Das ist in doppelter Hinsicht eine Premiere. Es ist der erste Auftritt von Rune Factory auf PlayStation 4 und Xbox One. Vor zehn Jahren ist letztmals ein Rune Factory für PlayStation erschienen.

Und für Marvelous Europe als Publisher bedeutet dies (gemeinsam mit dem ebenfalls für PS4 und Xbox One angekündigten Story of Seasons: Friends of Mineral Town) außerdem eine Premiere auf der Xbox One. Kaum zu glauben – aber wenn sie es selbst sagen.

Ursprünglich wurde Rune Factory 4 Special im Februar 2020 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der einstige 3DS-Titel erfuhr ein Remastered-Upgrade mit verbesserter Grafik, einer optimierten Benutzeroberfläche sowie neuen Inhalten wie einem “Hölle”-Schwierigkeitsmodus, einem neuen Modus für Neuvermählte und einer Dual-Audio-Sprachunterstützung mit aktualisierter Textlokalisierung für die französische und deutsche Sprache.

Das alles werden natürlich auch die neuen Umsetzungen bieten. Leider plant man aber nur eine digitale Veröffentlichung im PlayStation Store und Microsoft Store im Herbst.

Bildmaterial: Rune Factory 4 Special, Marvelous, XSEED Games