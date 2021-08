Deutsche Verkaufscharts: F1 2021 verteidigt die Pole-Position

In einer ruhigen letzten Verkaufswoche in Deutschland kann F1 2021 die Pole-Position verteidigen. Schon die vierte Woche in Folge bekommt die Konkurrenz auf PS5, Xbox Series und PS4 nur die Rücklichter zu sehen.

Auf PS5 kann Demon’s Souls (Platz zwei) gerade so mithalten. Auf Xbox Series fliegt der Microsoft Flight Simulator hinterher. Und auf PS4 holt Grand Theft Auto V immerhin Silber.

Darüber hinaus bleiben die Spitzenreiter in dieser Woche unverändert. Auch auf Nintendo Switch tut sich nichts, wo Mario Kart 8 Deluxe wieder mit Gold durchs Ziel geht. Dahinter kann sich Zelda: Skyward Sword HD halten.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: F1 2021, Codemasters, Electronic Arts