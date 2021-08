Erster Patch zu Zelda: Skyward Sword HD behebt mehrere Probleme

Nintendo hat einen ersten Patch zu Zelda: Skyward Sword HD veröffentlicht, den ihr als aktive SpielerInnen vermutlich bereits heruntergeladen habt. Der Patch auf Version 1.0.1 behebt mehrere Probleme und vermutlich hofft ihr nun, darüber mehr zu erfahren.

Das hatte auch der Autor gehofft, der wie ihr auch schon von zahlreichen Glitches und Bugs gelesen hat. Einer davon verhindert sogar den Spielfortschritt und macht ein Neuladen des Spielstandes notwendig. Wenn ihr Niederländer seid, habt ihr auch Probleme. Sind diese Bugs also behoben?

Soviel möchte Nintendo nicht verraten. Die offiziellen Patch Notes geben nämlich genau das her: „Fixed several issues to improve the gameplay experience.“ Das war’s. Wir erfahren leider nicht, welche Probleme Nintendo konkret behoben hat.

Auch im Skyward-Sword-Reddit spekulierten die Hardcore-Fans nur. Dort sind unterdessen weitere kleine Bugs dokumentiert, die nach der Veröffentlichung des Patches gepostet wurden. Einmal gibt es einen seltsamen Grafikfehler. Und ein anderes Mal lädt eine kleine Zwischensequenz irgendwie komisch.

Zelda: Skyward Sword HD ist seit dem 16. Juli für Nintendo Switch verfügbar und kletterte hierzulande gleich an die Spitze der Verkaufscharts. Die HD-Version für Nintendo Switch bietet neben der aufgemotzten Optik eine Vielzahl an Verbesserungen und Neuerungen, die ihr euch hier übersichtlich anschauen könnt.

Apropos: Habt ihr euch schon die neue Gratis-Prämie zum Spiel bei My Nintendo abgeholt?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo