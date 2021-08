El Shaddai: Die Steam-Version bietet ein exklusive Inhalte für Fans des Klassikers

Seit einigen Tagen wissen wir, dass El Shaddai: Ascension of the Metratron am 1. September endlich für PC-Steam erscheint. Crim konkretisierte heute, dass es im Westen erst am 2. September so weit ist.

Neben der Neuveröffentlichung des Klassikers bei Steam gibt es auch einige Boni. Bei Steam steht neben dem Spiel nämlich noch ein digitales Artbook und ein digitaler Soundtrack zum Kauf bereit.

Das digitale Artbook wird 13,99 US-Dollar kosten. Die PDF bietet dabei über 90 Seiten voller Illustrationen aus der Welt von El Shaddai. Der Soundtrack zu 24,99 US-Dollar bietet insgesamt 61 Songs aus dem Spiel.

Besonders Highlight für El-Shaddai-Fans dürfte aber die Bonus-Novel Lucifer’s Fall sein. Wer das Spiel beendet, bekommt Zugriff auf die Novel, die nach der Handlung des Videospiels angesiedelt ist.

Seht unten noch einmal den Trailer, der bereits vor einer Woche veröffentlicht wurde, mit englischer Sprachausgabe. El Shaddei hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Seinen Artstyle hat das Spiel von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddei-Nachfolger The Lost Child* seinen Stempel aufdrückte.

Bildmaterial: El Shaddai, Crim