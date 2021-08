Deutsche Verkaufscharts: Hades thront über Demon’s Souls in den PS5-Rankings

Hades herrscht ja bekanntlich schon seit Urzeiten. Wenig überraschend, dass er in den aktuellen deutschen Verkaufscharts auch Demon’s Souls in die Schranken weist. Die neue Handelsversion von Hades für PS5 kann die Spitzenposition der PS5-Charts erobern. In den Xbox-Series-Charts springt Platz 3 heraus und in den PS4-Charts Rang 6.

F1 2021 nimmt hingegen ein bisschen den Fuß vom Gas. Auf PS4 reiht es sich diesmal erst hinter GTA V – Premium Edition ein. Auf PS5 gibt es einen dritten Platz. In den Xbox-Series-Rankings fährt F1 2021 aber nochmal mit Gold durchs Ziel.

Auf Xbox One siegt GTA V – Premium Edition vor Call of Duty: Black Ops – Cold War, das einige Plätze klettern kann. In den Nintendo-Switch-Rankings zeigt sich mit Mario Kart 8 Deluxe der bewährte Sieger. Dahinter kann Minecraft aber Zelda: Skyward Sword HD verdrängen.

