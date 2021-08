Heute vor sieben Jahre erschien P.T. und Kojima erinnert daran, dass Digitales vergänglich ist

Heute vor sieben Jahren ist P.T. erschienen. Am 12. August 2014 erblickte die Demo das Licht der Welt, die Kojima Productions unter dem Pseudonym 7780s Studio veröffentlichte. Das Horror-Spiel diente als playable teaser zu Silent Hills, doch um das herauszufinden, mussten SpielerInnen zahlreiche Geheimnisse lüften.

Es war eine grandiose, sehr unterhaltsame und gleichermaßen natürlich auch schaurige Erfahrung. Falls ihr damals P.T. gespielt habt, erinnert ihr euch ganz bestimmt noch heute daran. Apropos heute: Heute ist es fast unmöglich, P.T. zu spielen.

Konami gab am 26. April 2015 bekannt, dass man P.T. nur noch bis zum 29. April 2015 herunterladen kann. Wenig später wurden bei Ebay Konsolen verkauft, die P.T. vorinstalliert haben – zu Mondpreisen. Nur wenig später sickerte durch, was befürchtet werden musste. Silent Hills ist gecancelt. Hideo Kojima verließ Konami und man hat das Gefühl, der einstige japanische Riese leidet darunter noch heute.

Bei Twitter erinnern Fans heute mit zahlreichen Beiträgen und Fotos an P.T. und ihre Erfahrungen damals. Hideo Kojima nimmt den Geburtstag zum Anlass, zu mahnen. Wenn auch ohne eine direkte Verbindung zu P.T., das er namentlich nicht nennt.

Hideo Kojima mahnt

Vor etwa einer Woche twitterte Kojima aus heiterem Himmel, dass man stets darauf gefasst sein muss, dass „digitale Daten von Einzelpersonen nicht mehr auf eigene Initiative in deren Besitz sein“ würden.

„Wann immer es in der Welt, in einem Land, in einer Regierung oder aufgrund einer Idee oder einem Trend zu großen Veränderungen oder Unfällen kommt, kann der Zugang [zu digitalen Inhalten] plötzlich abgeschnitten werden“, so Kojima.

„Wir werden dann nicht in der Lage sein, frei auf die Filme, Bücher und Musik zuzugreifen, die wir geliebt haben. Davor habe ich Angst“, schreibt Kojima weiter. Es ist etwas, das er mit P.T. schon erlebt hat…

Bildmaterial: P.T., YouTube