Genshin Impact: Charakter-Trailer zu Aloy aus Horizon Zero Dawn veröffentlicht

Wer darauf wartet, dass Genshin Impact endlich auch für Nintendo Switch erscheint, wurde zur Gamescom enttäuscht und muss länger warten. Wer auf Details zum Geburtstagskonzert und Gameplay zu Aloy wartet, der darf sich freuen.

Gestern ließ man konkrete Details zum Konzert folgen. Melodies of an Endless Journey, so der Name des Konzertes, wird am 3. Oktober 2021 stattfinden. Komponiert und produziert wird das Konzert von Yu-Peng Chen und HOYO-MiX. Das Konzert könnt ihr online kostenlos verfolgen.

Heute veröffentlichte miHoYo eine Charakter-Vorstellung zu Aloy. Die Heldin aus Horizon Zero Dawn wird mit der Veröffentlichung von Patch 2.1 am 1. September für PlayStation-Fans spielbar sein. Für PlayStation-SpielerInnen gibt es Early Access.

Bei der Opening Night Live von Geoff Keighley gab es schon einen Blick auf Aloy, jetzt legte miHoYo mit dem obligatorischen Charakter-Trailer nach. Seht ihn euch nachfolgend an!

Genshin Impact ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Inzwischen gibt es Genshin Impact auch im Epic Games Store.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo