The Cruel King and the Great Hero präsentiert Story-Trailer und Storybook Edition

NIS America hat einen neuen Story-Trailer zu The Cruel King and the Great Hero veröffentlicht. Erst im Juli gab es die Ankündigung, dass der Titel im Westen erscheint.

In Japan erschien das Spiel als Warui Ousama to Rippa-na Yuusha bereits am 24. Juni. Der neue Trailer führt euch in die Geschichte des Menschenkinds „Yuu“ und ihrem Ziehvater, dem Drachenkönig, ein.

Wer The Liar Princess and the Blind Prince kennt, wird unschwer erkennen können, dass auch hinter diesem Titel Sayaka Oda steckt. Erneut besticht Odas Werk durch den bilderbuchhaften Grafikstil. Es lohnt sich auch, den Ton etwas hochzudrehen, denn dann hört ihr Akiko Shikata. Die Sängerin ist beispielsweise aus Ar Tonelico bekannt.

Im Frühjahr 2022 erscheint The Cruel King and the Great Hero auf Nintendo Switch und PlayStation 4. Die bereits vorgestellte Storybook Edition zum Spiel könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen*.

Diese Storybook Edition enthält das Spiel, das gebundene Artbook „Adventures of the Great Hero“, den digitalen Soundtrack „Scores of Bravery“ und ein 15 cm großes „Great Hero“-Plüsch in einer schicken Sammlerbox.

Bildmaterial: The Cruel King and the Great Hero, NIS America, Nippon Ichi Software