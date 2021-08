Genshin Impact: Das Online-Konzert zum ersten Geburtstag findet am 3. Oktober statt

Im September letzten Jahres ist Genshin Impact erschienen und miHoYo bereitet sich auf den ersten Geburtstag vor. Neben den weiterhin regelmäßigen Inhaltsupdates wird es in Kürze ein Konzert geben. Musik hat für Genshin Impact seit jeher einen hohen Stellenwert.

Nach der Ankündigung lässt man heute konkrete Details folgen. Melodies of an Endless Journey, so der Name des Konzertes, wird am 3. Oktober 2021 stattfinden. Komponiert und produziert wird das Konzert von Yu-Peng Chen und HOYO-MiX. Das Konzert könnt ihr online kostenlos verfolgen.

Weiter heißt es:

Der weltberühmte belgische Dirigent Maestro Dirk Brossé und das Flanders Symphony Orchestra werden die authentische Musik von Genshin Impact präsentieren, während talentierte Musiker aus Ländern wie den Vereinigten Staaten und Südkorea bereit sind, Fans und Spielern weltweit innovative Interpretationen einiger der beliebtesten Stücke mit einer Mischung aus verschiedenen Genres zu liefern.

„Wir haben mit verschiedenen kulturellen Elementen in der Musik von Genshin Impact in seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft experimentiert“, sagt Yu-Peng Chen, Komponist und Musikproduzent von HOYO-MiX. „

„Als Maestro Dirk Brossé und das Flanders Symphony Orchestra mit dem Thema Mondstadt begannen, wussten wir sofort, dass wir das ideale Team haben, um einige der denkwürdigsten Momente des Spiels für Fans und Spieler einzufangen“, so Yu-Peng Chen weiter.

„Gleichzeitig ist das Genshin Concert 2021 auch eine willkommene Gelegenheit für unser Team, mit talentierten Künstlern auf der ganzen Welt zu kommunizieren und durch verschiedene Coverversionen von ihren unterschiedlichen Interpretationen des Spiels und der Musik zu lernen.“

Darüber hinaus präsentierte man gestern bei der Opening Night Live (hier unsere Zusammenfassung der Show) auch erstes Gameplay zu Aloy aus Horizon Zero Dawn. Mit der Veröffentlichung von Patch 2.1 können PlayStation-SpielerInnen in Kürze zuerst mit Aloy spielen. Seht unten das Gameplay-Video.

Genshin Concert 2021

