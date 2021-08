Gamescom 2021: Veranstalter verkündet weitere Partner, darunter Konami, miHoYo und Netmarble

In etwas mehr als zwei Wochen beginnt die Gamescom und so langsam nimmt die digitale Messe Konturen an. Im Juli hatten die Veranstalter bereits Bandai Namco, Sega, Koch Media und weitere als Messe-Teilnehmer verkündet. Heute gab Microsoft bekannt, wann ihr euch auf den Xbox-Stream freuen könnt. Nintendo hingegen ist nicht dabei.

Und der Veranstalter legt ebenfalls nach. Heute fügte man unter anderem Daedalic, Frontier Developments, Konami, Mediatonic, Pearl Abyss Corp und Smilegate West der Teilnehmerliste hinzu. Auch miHoYo (Genshin Impact) sowie Netmarble (Ni no Kuni: Crossworlds) zählen zu den Publishern auf der Gamescom 2021.

Darüber hinaus bietet euch die Übersicht auf der offiziellen Website auch eine lange Liste an Indie-Studios. Außerdem wirbt man heute noch einmal für die Formate Gamescom Now und Gamescom EPIX. Wer jetzt einsteigt, kann an einer Art digitalen Schnitzeljagd teilnehmen, an deren Ende digitale Goodies warten.

2021 findet die Gamescom digital vom 25. August bis 27. August 2021 statt.

