Gamescom 2021: Microsoft gibt den Termin für den Xbox-Stream bekannt

In wenigen Wochen beginnt die Gamescom 2021, aber so richtig weiß man noch nicht, auf was man sich freuen soll. Geschweige denn, was man sich in den Terminkalender eintragen soll. Xbox schafft heute Abhilfe!

Am 24. August um 19 Uhr deutscher Zeit dürft ihr euch auf den Xbox-Stream von Microsoft freuen. Die Show wird von Parris Lilly und Kate Yeager moderiert und ihr sollt dabei „neue Updates zu bereits angekündigten“ Spielen von den Xbox Game Studios erhalten, ebenso wie von Partnern.

Darüber hinaus soll es Neuigkeiten zu anstehenden Veröffentlichungen im Xbox Game Pass geben. Wer hätte das gedacht. Die Show wird in 30 Sprachen verfügbar sein, ihr könnt sie z. B. bei Youtube und Twitch verfolgen.

Interessanterweise berichtet die Xbox-Pressestelle auch über die Opening Night Live, als wäre es ein eigenes Event:

Auch in diesem Jahr ist Xbox Teil der gamescom 2021 und hält ein umfangreiches Programm für Dich bereit. Auf Dich wartet der gamescom 2021 Xbox Stream, die gamescom: Opening Night Live mit Geoff Keighley, der Bethesda MainStream sowie Neuigkeiten zum Xbox FanFest und Xbox gamescom Sale später in diesem Monat.

Die Opening Night Live mit Geoff Keighley findet am 25. August um 20 Uhr statt. Bethesda wird keine klassische Showcase abhalten, sondern stattdessen ein mehrtägiges Livestream-Programm anbieten. Ab dem 26. August beginnt der Bethesda MainStream von Bethesda Deutschland.

Wann schaltet ihr ein?

Bildmaterial: Xbox