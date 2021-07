Gamescom 2021: Veranstalter bestätigt die Teilnahme dieser ersten Publisher

Zwei Monate lang gab es zumindest den theoretischen Traum von so etwas wie einer kleinen, echten Gamescom. Im März hatten die Veranstalter ein hybrides Konzept aus digitalen Veranstaltungen und tatsächlichen Vorort-Veranstaltungen geplant. Schon im Mai wich das hybride Konzept einer rein digitalen Veranstaltung.

Dass der Veranstalter für eine digitale Messe trotzdem „Aussteller“ (hier: Teilnehmer) bekannt gibt, scheint irgendwie überflüssig. Keiner wird schließlich davon abgehalten, in der Gamescom-Woche einen Trailer zu veröffentlichen. Aber da hängt wohl noch ein bisschen mehr dran. Die Trailer dürfen dann sicherlich auch Gamescom-Trailer heißen.

Mit dabei sind unter anderem bestätigt:

Ein bisschen mehr wie ein „Gamescom-Trailer“ wird es dann doch:

Als Partner der Gamescom werden die Unternehmen mit ihren Inhalten auf dem Content-Hub Gamescom now, in den verschiedenen Gamescom-Shows – wie der Gamescom: Opening Night Live oder dem Gamescom Studio –, sowie in Produktionen von Medien- und Reichweitenpartnern auftreten.