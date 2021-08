Final Fantasy X: Warum Tidus im ersten Konzept ein Klempner war

In einem Interview mit der japanischen Famitsu (danke Siliconera) sprechen ehemalige Entwickler von Final Fantasy X anlässlich des 20. Geburtstags des Spiels ein wenig über die damalige Arbeit am Spiel. Mit dabei waren in der Gesprächsrunde Tetsuya Nomura, Motomu Toriyama, Yoshinori Kitase und Kazushige Nojima.

Es handelt sich um das Interview, das vor einigen Tagen in der Print-Ausgabe zu lesen war und in dem die ehemaligen Macher die Wahrscheinlichkeit für ein Final Fantasy X-3 „nicht bei null“ sehen. Siliconera hat aus der Online-Fassung des Interviews nun weitere interessante Details übersetzt.

Im Interview verriet Kazushige Nojima, dass Tidus im ersten Konzept zum Szenario tatsächlich ein Klempner war. Das sollte als Grund dafür dienen, warum er im Wasser unterwegs ist. Tetsuya Nomura ergänzte, dass die Latzhose ein Überbleibsel von diesem ursprünglichen Design ist.

Später (vielleicht auch recht schnell) wurde diese Idee verworfen und man machte Tidus zu dem Blitzball-Athleten, den wir heute kennen. Auch, um ihn von anderen Final-Fantasy-Protagonisten abzuheben, erklärt Nojima. Als ob sich ein Klempner nicht auch von anderen Protagonisten abgehoben hätte. Sein Outfit wurde dann auch athletischer.

Daneben verrät Nojima auch, dass er zur Inspiration des Settings von Final Fantasy X unter anderem die Präfektur Okinawa besuchte. Er las außerdem Kryptographie-Bücher, um die Sprache der Al Bhed zu erschaffen. Die Sprache, die es letztlich ins Spiel schaffte, sei übrigens simpler gewesen als jene, welche er zuerst erdacht hatte.

Bildmaterial: Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Square Enix