Der neue Ghibli-Film Aya und die Hexe erscheint hierzulande auf DVD und Blu-ray

LEONINE Anime veröffentlicht Aya und die Hexe hierzulande auf DVD und Blu-ray. Der neue Film aus dem legendären Studio Ghibli dürfte euch bislang besser bekannt sein unter seinem englischen Titel Earwig and the Witch.

Goro Miyazaki (u. a. Ronja Räubertochter, Der Mohnblumenberg) inszeniert die Geschichte Earwig and the Witch von Diana Wynne Jones (u. a. die Vorlage für den Studio-Ghibli-Film Das wandelnde Schloss) in modernen, detaillierten Bildern.