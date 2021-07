Deutsche Verkaufscharts: Zelda Skyward Sword HD und F1 2021 rasen an die Spitze

In der vergangenen Verkaufswoche konnten sich SpielerInnen hierzulande über zwei Top-Neuheiten freuen. Der Rennspaß F1 2021 und der Remaster-Spaß Zelda: Skyward Sword HD rasen an die Spitze.

F1 2021 kann in den Charts, ermittelt von GfK Entertainment, für PS4, PS5 und Xbox Series die Spitzenposition erobern. Nicht schlecht! Zelda: Skyward Sword HD kann naturgemäß nur auf Nintendo Switch punkten, dort aber an erster Stelle.

Auf den weiteren Rängen geht es gemischt zu. Auf PS4 folgen GTA V und It Takes Two. PS5 liefert Silber und Bronze an Ratchet & Clank: Rift Apart und Spider-Man: Miles Morales. Xbox Series liefert It Takes Two und Resident Evil Village auf den Rängen.

Nur auf Xbox One kann sich Vorwochensieger GTA V – Premium Edition behaupten. Auf Nintendo Switch geht Mario Kart 8 Deluxe hinter Skyward Sword HD ins Ziel. Apropos: Habt ihr euch schon die neue Gratis-Prämie zum Spiel bei My Nintendo abgeholt?

