Zelda: Skyward Sword HD präsentiert visuelle und spielerische Verbesserungen

Etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Zelda: Skyward Sword HD enthüllt Nintendo mit einem neuen Trailer die optischen und spielerischen Verbesserungen des HD-Remasters für Nintendo Switch.

Allen voran sind da natürlich die Verbesserungen an der Bildrate (60 frames per second) und der Grafik sowie die verbesserte Bewegungssteuerung und die neue Knopfsteuerung.

Kräftig geschraubt wurde aber auch an Phai. Ihre Hilfestellung erscheinen nur in Videosequenzen oder „wenn ihre Hilfe notwendig ist“. Darüber hinaus können SpielerInnen Phai manuell herbeirufen. Auch die Erklärungen zu gesammelten Items erscheinen nur noch beim ersten Mal. Insgesamt fallen Tutorials „dezenter aus“.

Wer Skyward Sword bereits kennt, kann Dialoge im Spiel durch Drücken des B-Knopfs vorspulen. Videosequenzen kann man durch den Minus-Knopf auch ganz überspringen. SpielerInnen dürfen sich auf ein automatisches Speichern verlassen, aber auch manuell über das Menü speichern.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo