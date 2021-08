Capcom möchte von euch wissen, ob ihr ein neues Ace-Attorney-Spiel kaufen würdet

Die Ankündigung von The Great Ace Attorney Chronicles war nicht mehr besonders überraschend. Aber das lag nur daran, dass sie bereits vorher durchgesickert war. Zuvor konnte man nicht etwa damit rechnen, dass Capcom die viele Jahre alten 3DS-Spiele doch noch lokalisieren würde.

Ob es sich gelohnt hat, wird sich mit den ersten Verkaufszahlen zeigen. Wenn ihr euch eine Zukunft mit Ace Attorney wünscht, dann könnte es aber auch helfen, wenn ihr die Umfrage von Capcom beantwortet.

Eine solche hat der Entwickler und Publisher jetzt geschaltet und bis zum 30. September könnt ihr daran teilnehmen und als Belohnung einen Digital Wallpaper erhalten. Es geht um eure Erwartungen an The Great Ace Attorney Chronicles, um euer Kaufverhalten und euren bisherigen Fortschritt in den Spielen, aber auch ob ihr ein zukünftiges Ace Attorney kaufen würdet.

Auch für den Fall, ihr habt The Great Ace Attorney Chronicles gar nicht gekauft, hält die Umfrage viele weitere Fragen bereit. Dann möchte Capcom gerne von euch wissen, welche Konsolen ihr besitzt und welche Genres ihr mögt.

The Great Ace Attorney Chronicles ist seit dem 27. Juli erhältlich. Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. Beide Spiele waren ursprünglich Japan-exklusiv.

Bildmaterial: The Great Ace Attorney Chronicles, Capcom