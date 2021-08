Babylon’s Fall: Square Enix gibt Details zur ersten Beta-Phase des PlatinumGames-Titels

Es war eine aufregende Vorstellung von Babylon’s Fall bei Square Enix Presents im Rahmen der E3 2021. Das PlatinumGames-Spiel wurde von vielen Fans sehnlichst erwartet. Doch die neuen Szenen und Details zum Spiel schmeckten nicht allen Fans.

Als Multiplayer-Online-RPG hatten viele PG-Fans das Spiel nicht auf dem Plan. Auch die einzigartige, aber gewöhnungsbedürftige Pinselstrich-Optik gefiel nicht allen Fans. Aber warum nicht trotzdem mal selbst ausprobieren? Die geschlossene Beta-Phase wurde schon im Juni ausgerufen, ihr konntet euch registrieren.

Square Enix kommunizierte nun vor einigen Tagen den konkreten Start der Beta. Die erste Phase wird nur bei PC-Steam stattfinden und beginnt in Europa am 12. August 2021. Es wird weitere Phasen geben, an denen dann auch PS4- und PS5-SpielerInnen teilnehmen können.

In der ersten Phase geht es um grundlegende Mechaniken und Routinen. Es geht um Download und Installation des Clienten, um die Authentifizierung von Accounts und operative Server- und Netzwerktests. Die Spielelemente werden noch auf ein Minimum reduziert sein und stehen nicht im Fokus.

Seid ihr zur Beta zugelassen? Wir würden uns über eure Eindrücke freuen. Einen Beta-Guide hat Square Enix hier verfügbar gemacht. Babylon’s Fall ist für PCs, PS4 und PS5 geplant. Seht nachfolgend noch einmal den E3-Trailer.

Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix, PlatinumGames