Monster Rancher: Koei Tecmo möchte den 25. Geburtstag mit verschiedenen Projekten feiern

Am 24. Juli 1997 erschien Monster Farm in Japan. Die Serie feierte also vor einigen Tagen ihren 24. Geburtstag. Das bemerkte auch der offizielle Twitter-Account zur Serie von Koei Tecmo. Vor allem erinnerte man daran, dass auf den 24. Geburtstag folgerichtig der 25. Geburtstag folgt und das möchte man bald feiern.

Im nächsten Jahr habe man „verschiedene Projekte“ rund um den 25. Geburtstag der Serie parat. Fans sollen sich doch bitte darauf freuen. Offensichtlich hat Koei Tecmo mit der betagten Serie noch etwas vor.

2019 und 2020 veröffentlichte man Portierungen von Monster Farm für Mobilgeräte und Nintendo Switch, allerdings leider nur in Japan. Hier in Europa haben wir einst nur Monster Farm 2 kennengelernt, das als Monster Rancher für PlayStation erschienen ist und bis heute viele Fans hat.

Die können nun zumindest hoffen, dass die Serie eine Zukunft hat. Wie auch immer diese aussehen mag. Ein Anfang wäre es für Fans natürlich, wenn die Portierungen auch im Westen erscheinen. Dazu gibt es bisher leider keine Anzeichen.

via NintendoSoup, Bildmaterial: Monster Rancher 2, Koei Tecmo