Wie Serebii dankenswerterweise berichtet, wurde beim aktuellen Pokémon Players Cup Invitational wieder ein Geschenkcode für Pokémon Schwert und Schild verteilt!

Ihr könnt euch mit diesem Geheimcode ein Montecarbo sichern, das dynamaximieren kann. Es beherrscht die Attacken Schutzschild, Meteorstrahl, Hitzewelle und Solarstrahl. Die Fähigkeit Dampfantrieb wirkt seinem schwachen Initiativ-Wert entgegen.

Um den Code einzulösen, nutzt ihr die Funktion Geheimgeschenk im Menü. Über „Geheimgeschenk erhalten“ navigiert ihr „Per Seriencode/Passwort“ an. Gebt dann den Code „V1CT0RYENG1NE25“ ein und holt euch Montecarbo ab. Vergesst anschließend nicht zu speichern!

Laur Serebii ist der Code bis zum 16. August gültig – eine genaue Uhrzeit gibt es nicht. Am besten holt ihr euch Montecarbo also so schnell wie möglich ab! Viel Spaß.

via Ntower, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak