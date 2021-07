Tales of Arise: Neue Videos zeigen Nebenaktivitäten und Skits der Charaktere

Nach einigen Charakter-Videos bietet uns Bandai Namco heute ein wenig Abwechslung mit Tales of Arise. Der neue „Spirit of Adventure“-Trailer wirft einen Blick auf die zahlreichen Nebenaktivitäten, die ihr im Spiel absolvieren könnt. Darunter Camping, Kochen und natürlich auch Angeln.

Das Video wurde heute Mittag bei einem neuen Livestream zu Tales of Arise erstmals präsentiert. Neben dem Trailer zu den Aktivitäten zeigte man dabei auch ein Video, das euch erstmals Skit-ähnliche Gespräche zwischen den Charakteren präsentiert. Darauf haben viele Fans gewartet. Ihr könnt euch diese Gespräche offenbar beim gemeinsame Camping anhören.

Darüber hinaus gibt es auch noch ein Interview mit Motoi Sakuraba und ganz unten findet ihr eine komplette Aufzeichnung des Livestreams, bei dem es auch allerhand neues Gameplay zu sehen gab.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt. Wir konnten Tales of Arise kürzlich schon anspielen, lest dazu hier unsere Eindrücke!

Nebenaktivitäten in Tales of Arise

Skit-ähnliche Gespräche zwischen den Charakteren

Interview mit Motoi Sakuraba

Aufzeichnung des Livestreams

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco