Die neue Ori: The Collection vereint beide Ori-Spiele in einer Sammlung für Switch

Die beliebten Ori-Games gibt es bereits auf Nintendo Switch, mit der neuen Ori: The Collection kommt ihr aber günstiger weg. Sowohl Ori and the Blind Forest als auch Ori and the Will of the Wisps sind in dieser Sammlung enthalten.

Erfreulich ist auch, dass beide Spiele nach Angaben von iam8bit auf der Cartridge landen. Mit 49,99 Euro könnt ihr gegenüber dem Einzelkauf der Spiele deutlich sparen und erhaltet zusätzlich noch Artcards und die Soundtracks. Bei Amazon könnt ihr bereits vorbestellen*. Seht nachfolgend ein Mockup zur Sammlung und unten einen neuen Trailer!

Ori and the Blind Forest, einst exklusiv für Xbox erschienen, ist schon seit langer Zeit auch für Nintendo Switch erhältlich. Im September 2020 folgte dann Ori and the Will of the Wisps. Eine Ori Collector’s Edition gab es schon damals bei iam8bit mit beiden Spielen. Die wurde heute auch neu aufgelegt, ist aber schon wieder vergriffen.

