Super Mario 3D All-Stars feiert in Deutschland einen neuen Verkaufsmeilenstein

Die Kontroverse um Super Mario 3D All-Stars war eine verdiente. Eine fiese Mischung aus FOMO-Taktik und allem, was man nicht sehen will, wenn man an der Konservierung von Videospielen interessiert ist. Nintendo hatte Super Mario 3D All-Stars nur für begrenzte Zeit produziert und die digitale Version Ende März aus dem eShop gestrichen.

Auch das Szenario, dass die Spiele später einzeln im Nintendo eShop verfügbar gemacht werden, ist bisher nicht eingetreten. Ja, natürlich konnte jeder, der die Sammlung kaufen wollte, sie auch kaufen. Übrigens auch weiterhin, die Restbestände einiger Händler sind groß genug. Media Markt führt Super Mario 3D All-Stars für 49,99 Euro*. Aber sicher haben es einige auch nur gekauft, weil Nintendo das damit gemacht hat, was man damit gemacht hat.

Den Verkaufszahlen hat diese kritikwürdige Vorgehensweise nicht geschadet. Der Branchenverband game verleiht Nintendo und Super Mario 3D All-Stars für den zurückliegenden Juni den Game Sales Award (Sonderpreis) für 500.000 verkaufte Einheiten in Deutschland. Glückwunsch.

FIFA 21 konnte übrigens den inzwischen vierten Sonderpreis einstreichen und steht nun bei über 2 Millionen verkauften Einheiten in Deutschland. Die Reihe bleibt die einzige, für die sich auch weiterhin eine zusätzliche Award-Kategorie lohnen würde.

