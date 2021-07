Silent-Hill-Macher gibt neue Einblicke in sein neues Spiel von Bokeh Game Studio

Erst zum Jahreswechsel erreichte Horror-Fans die frohe Kunde, dass Silent-Hill-Macher Keiichiro Toyama gemeinsam mit einigen Branchen-Veteranen das neue Bokeh Game Studio gegründet hat und dort an einem neuen Horror-Spiel arbeitet.

Das neue Spiel der Horror-Experten soll eine „Horror-Erfahrung“ auf dem Gebiet des Action-Adventures sein. Das neue Projekt soll dabei auch seine alten Fans ansprechen. Die Veröffentlichung ist derzeit für 2023 geplant. Als Lead-Plattform gibt man PCs an, aber man hoffe, auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen zu können.

Bislang wissen wir darüber hinaus nicht viel über das Spiel. Welche Art von Horror Toyama im neuen Spiel plant, darüber hat er schon einmal kryptisch gesprochen. In einem neuen Interview bekommen wir dank Eurogamer nun weitere Einblicke. Mit dabei waren neben Toyama auch die Studio-Mitbegründet Junya Okura und Kazunobu Sato.

Actionreich, „speedy“ und eine neue narrative Erfahrung

Kazunobu Sato führte zunächst aus, dass man nun seit etwa sechs Monaten an einem Prototyp arbeitet. Diesen wolle man nun „verfestigen“, derzeit arbeitet man auch noch daran, alle Kernmechaniken festzulegen. Das Spiel befindet sich also nach wie vor in der Prototyp-Phase, rechnet nicht allzu bald mit konkreten Einblicken.

Toyama erklärt, dass eine der Kern-Erfahrungen des Prototyps ihm nicht aus anderen Spielen bekannt sei. Man könnte das nicht einfach als „Horror-Erfahrung“ herunterbrechen. Es sei auch „actionreich“ und „speedy“.

Okura fügt hinzu, dass es auch eine narrative Erfahrung sei. An der Story arbeite derzeit Toyama, aber es bestünde auch die Möglichkeit, dass man hier in Zukunft noch mit einem Storyteller oder Narrative Designer zusammenarbeitet. Es sei keine normale Story, wie man sie von anderen Spielen kennt. Er nennt es eine „neue, narrative Erfahrung“.

Dann wird es doch noch ganz konkret. An den Monster-Designs arbeitet Miki Takahashi. Seine Arbeiten kennen wir unter anderem aus Siren und Knack. An Siren arbeitete Takahashi bereits mit Toyama.

Mal sehen, wie es weitergeht!

Bildmaterial: Bokeh Game Studio