Silent-Hill-Autor Keiichiro Toyama arbeitet an einem neuen Horror-Spiel

Keiichiro Toyama dürfte vielen Fans ein bestens bekannter Name sein. Er ist der Autor von Silent Hill, war zuletzt aber auch Director von Gravity Rush. Und er ist zurück! In einem Interview mit IGN Japan gab er bekannt, dass er mit Bokeh Game Studio Inc. ein neues Studio gegründet hat. Dort arbeitet man an einem neuen Projekt, das er eine „Horror-Erfahrung“ auf dem Gebiet des Action-Adventures nennt.

Das neue Projekt soll dabei auch seine alten Fans ansprechen, meint er. Einen Titel gab man nicht bekannt, aber die Veröffentlichung ist derzeit für 2023 geplant. Als Lead-Plattform gibt man PCs an, aber man hoffe, auf so vielen Plattformen wie möglich veröffentlichen zu können.

Neben Keiichiro Toyama sind weitere vielversprechende Namen am Projekt beteiligt. Dazu gehört Naoko Satō, der mit Toyama an Siren gearbeitet hat. Auch Junya Okura, Lead-Level-Designer von Siren und Gravity Rush, ist mit an Bord. Ebenso wie drei Veteranen der Sony Japan Studios.

via DualShockers, Bildmaterial: Silent Hill, Konami