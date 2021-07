Neuer Trailer zu Zelda: Skyward Sword HD rückt den Helden in den Mittelpunkt

Link meldet sich zurück! Leider noch (lange) nicht mit der Fortsetzung zu Breath of the Wild, die immer noch nur die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild heißt. Aber Zelda: Skyward Sword HD ist für einige Fans sicherlich auch eine willkommene Gelegenheit. Vielleicht habt ihr das Original nicht gespielt?

Die HD-Version für Nintendo Switch bietet eine Vielzahl an Verbesserungen und Neuerungen, die ihr euch hier übersichtlich anschauen könnt. Vor allem gibt es eine Knopfsteuerung und Phai wurde deutlich entschärft.

Der neue Trailer zu Zelda: Skyward Sword HD rückt nun aber wieder den Helden in den Mittelpunkt. Am 16. Juli 2021 erscheint Links neues altes Abenteuer, das ihr euch schon jetzt bei Amazon vorbestellen* könnt.

Am selben Tag erscheinen die passenden Joy-Con, die ihr ebenfalls noch bei Amazon bekommt*. Das amiibo-Doppelpack „Wolkenvogel & Zelda“ ist derzeit vergriffen.

Ach, und ihr könnt das Spiel aktuell bei uns gewinnen!

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo