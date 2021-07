Final Fantasy XVI: Produzent gibt Ausblick, wann wir das Spiel das nächste Mal sehen

Naoki Yoshida ist nicht nur Producer von Final Fantasy XIV und präsentierte in dieser Funktion vor einigen Stunden den neuen Produzentenbrief zum MMORPG. Er ist auch Producer von Final Fantasy XVI, auf das Fans natürlich sehnsüchtig warten. Insofern kommt er bei seinen Produzentenbriefen zu Final Fantasy XIV um sein „anderes“ Projekt kaum herum.

Die E3 verstrich ohne Neuigkeiten zu Final Fantasy XVI. Entsprechend wurde bereits spekuliert, unterlegt vom ausgewiesenen Insider Navtra, dass ein „PlayStation-Event“ inklusive Final Fantasy XVI in den nächsten Wochen bevorstehen könnte. Aber auch die State of Play verstrich in dieser Woche ohne neue Erkenntnisse.

Hauptszenario ist abgeschlossen, aber…

Ausgerechnet beim Produzentenbrief zu Final Fantasy XIV sprach nun Naoki Yoshida ein wenig über Final Fantasy XVI. So sei das Hauptszenario abgeschlossen und auch die englische Sprachausgabe wird aktuell eingetütet. Er sagte aber auch, dass er zur Tokyo Game Show kein Update zum Spiel erwartet.

Zwar würde man zur Messe Ende September gerne etwas präsentieren, aber er sei nicht sicher, ob man die Deadline halten könne. Er wolle keine kleinen Häppchen auswerfen oder die Fans nur mit kleinen Updates füttern. Yoshida möchte das Spiel also wieder zeigen, wenn es auch wirklich etwas zu zeigen gibt.

Das ist natürlich trotzdem eine kleine Enttäuschung für die Fans. Zu der Ankündigung von Final Fantasy XVI beim State of Play von Sony im September 2020 hatte Square Enix schon einen ziemlich ausführlichen Trailer präsentiert. Im Oktober eröffnete Square Enix dann die offizielle Website und nochmal gab es mehr Einblicke, als die meisten Fans erhofft hatten. Danach sollte es erst 2021 weitergehen – doch seitdem warten wir auf Neuigkeiten.

Yoshida erklärte während des Produzentenbriefs vor einigen Stunden, dass die nächste Darbietung die Fans sofort [von einem Kauf] überzeugen sollte. Auch das Kampfsystem und andere Dinge, die bisher nicht gezeigt wurden, sollen das nächste Mal eine Rolle spielen. Das Team arbeite hart daran, ein hohes Qualitätsniveau zu halten.

Und das ist natürlich im Interesse aller!

via RPGSite, Aitaiki Mochi (2), Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix