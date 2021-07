Lost Judgment: Localization Director warnt – dieses Spiel ist nicht zimperlich mit euch

Zuletzt stand bei der PR rund um Lost Judgment der Spaß im Vordergrund. Ganz in Tradition der Yakuza-Reihe könnt ihr euch in Lost Judgment mit vielen Dingen ablenken. Vom Skaten im Park, über Tanzeinlagen bis hin zum Roboterkampf.

Localization Director Scott Strichart warnt nun aber in einem Beitrag bei Twitter, dass diese Spaßmomente nicht den Kern des Spiels widerspiegeln. Das Spiel würde ernste Themen behandeln – und das sollten Interessierte auch wissen. Eine Art Triggerwarnung, wenn man so will.

„Es lohnt sich, es zu sagen: Ich bin begeistert, dass ihr euch über Tanzen, Skateboarden und Hunde in Lost Judgment freut. Aber vergesst bitte nicht, dass die Geschichte von verschiedenen Traumata handelt. Die ganze Menge lustiges Zeug ist es nicht wert, dafür im falschen Headspace zu landen“, so Strichart bei Twitter.

„Wenn ihr Bedenken habt, schaut euch das Spiel vor dem Kauf an – eure Gesundheit steht an erster Stelle, das Spiel ist nicht zimperlich mit euch. Pass auf dich auf, du bist wichtig“, so Stichart.

Lost Judgment, eine Fortsetzung zu Judgment, soll am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon für PS4, PS5 und Xbox*.

Bildmaterial: Lost Judgment, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio