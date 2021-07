Level-5 veröffentlicht Yo-kai Watch 1 heute in Japan für Smartphones

Beim Livestream zum achten Geburtstag von Yo-kai Watch war „eine bedeutende Ankündigung, welche sich auf ein Spiel bezieht“ angesagt. So enthüllte Level-5 Yo-kai Watch 1 Smapho [sic], eine Smartphone-Umsetzung von Yo-kai Watch 1. So neu ist dieses Projekt aber gar nicht, schon im Juli 2016 war davon die Rede – es folgte eine Verschiebung und später das Abstellgleis. Nun geht es dafür ganz schnell, denn ab heute kann man in Japan gleich loslegen.

Yo-kai Watch 1 erschien ursprünglich im Jahre 2013 für Nintendo 3DS, in Japan erschien im Oktober 2019 bereits eine Portierung für Nintendo Switch.

Der letzte Titel der Reihe, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, ist bisher nur in Japan erhältlich und setzt auf fortlaufende Updates. Auch ansonsten läuft es nicht so richtig. Yo-kai Watch 4 wurde zwar für den Westen angekündigt, das steht allerdings mittlerweile auf wackligen Beinen.

Yo-kai Watch 1 für Smartphones

