Final Fantasy VII Remake Intergrade: Szenario-Autor Nojima hatte zunächst andere Pläne

In einem aktuellen Interview mit IGN sprachen die Entwickler um die Co-Directors Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi unter anderem darüber, wie Final Fantasy VII Remake bisher bei den Fans angekommen ist und was diese von der nächsten Episode erwarten können.

Im Interview wird auch Final Fantasy VII Remake Intergrade thematisiert, für das Szenario-Autor Kazushige Nojima (er schrieb schon das Original) eigentlich andere Pläne hatte. Eigentlich sollten die Ereignisse rund um die Infiltration durch Yuffie und Sonon in einer anderen Zeitlinie stattfinden.

„Um ehrlich zu sein, als Kazushige Nojima uns den ersten Entwurf des Szenarios [zu Episode Intermission] zeigte, sollte die Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt als die Ereignisse [aus Final Fantasy VII Remake] stattfinden. Wir mussten ihm sagen, dass wir es anpassen, sodass es gleichzeitig stattfindet – also während Cloud und seine Verbündeten [ebenfalls] auf ihrem Abenteuern in Midgar waren“, erklärt Co-Director Hamaguchi.

Tiefer ins bekannte Szenario

„Ich hatte den Wunsch, dass die Story [von Episode Intermission] diejenigen die Story noch tiefer erleben lässt, die [Final Fantasy VII Remake] gespielt haben. Im Ergebnis konnten wir tiefer in das Avalanche-Hauptquartier eindringen, wir konnten Wutai, das Shinra-Gebäude, etc. einbauen, die im Basisspiel des Remakes nur angeschnitten wurden“, sagt Hamaguchi.

„Und diesmal aus Yuffies Perspektive. Ich hoffe deshalb, dass es den Fans gefallen hat“, so Hamaguchi. Und, hat es euch gefallen? Interessant wäre natürlich gewesen, zu wissen, wie die Zeitlinie von Nojima ursprünglich ausgesehen hat.

Die Neufassung des Remakes für PS5 bietet zahlreiche optische Verbesserungen und neue Inhalte. In „Intergrade“ ist beispielsweise die neue Yuffie-Episode FF7R EPISODE INTERmission enthalten. Diese könnt ihr auch separat digital erwerben. Final Fantasy VII Remake Intergrade bekommt ihr aktuell günstig in einer „3 für 2“-Aktion bei Saturn.

