The Silver Case 2425: Die beiden Suda-Klassiker erscheinen in dieser Woche für Switch

NIS America hat den Launchtrailer zu The Silver Case 2425 veröffentlicht, das in wenigen Tagen hierzulande für Nintendo Switch erscheinen wird. Die Crime-Noir-Thriller-Sammlung enthält die beiden Suda-Klassiker The Silver Case und The Silver Case: The 25th Ward.

Im Erstlingswerk The Silver Case hält eine Stadt den Atem an, denn mysteriöse Morde suchen sie heim. Die Detektive der 24-Wards-Heinous-Crimes-Unit haben einen Verdächtigen im Blick: Kamui Uehara, ein berüchtigter Serientäter, der 20 Jahre zuvor eine Reihe von Regierungsbeamten tötete. Dieser Fall ist als „Silver Case“ bekannt geworden – ist Uehara wirklich zurückgekehrt?

The 25th Ward: The Silver Case hingegen spielt 20 Jahren nach den Ereignissen des „Silver Case“. Im Apartmentkomplex „Bayside Tower Land“ wird eine Frau ermordet. Eine Reihe von scheinbar zufälligen Ereignissen wird ausgelöst, welche die Aufmerksamkeit von Detektiv Morishima Tokio wecken. Als dieser die Puzzlestücke zusammensetzt, entsteht ein schockierendes Bild…

Bildmaterial: The Silver Case 2425, NIS America, Playism, Grasshopper Manufacture