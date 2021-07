Fantasian: Der Soundtrack von Nobuo Uematsu ist jetzt bei Apple Music verfügbar

Seit 35 Jahren arbeiten Nobuo Uematsu und Hironobu Sakaguchi zusammen. Einst gemeinsam bei Square, zuletzt aber an Fantasian. Das Spiel ist (leider) nach wie vor nur bei Apple Arcade verfügbar und bleibt so einer eher kleineren Gruppe unter den Interessierten vorbehalten.

Das gilt auch für den Soundtrack, den man nun in seiner ganzen Pracht bei Apple Music zur Verfügung gestellt hat. Sakaguchi lobte den neusten Score von Uematsu in höchsten Tönen. Alle 58 Songs stehen nun bei Apple Music bereit. Am 28. Juli 2021 erfolgt außerdem die Veröffentlichung auf CD, die ihr zum Beispiel bei CDJapan findet*.

Die Chance, dass Fantasian sehr bald auch auf anderen Plattformen erscheint, ist sehr gering. Zunächst wird man wohl erstmal die zweite Episode des Spiels veröffentlichen. Lest unbedingt unser Interview mit Hironobu Sakaguchi anlässlich der Veröffentlichung von Fantasian!

Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker