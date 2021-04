Fantasian: Das neue Spiel des Final-Fantasy-Erfinders erscheint in zwei Episoden

Fantasian ist nur eines von vielen neuen Spielen bei Apple Arcade in den letzten Tagen. Daneben ist zum Beispiel auch noch World of Demons erschienen, nicht weniger als von den Machern von NieR: Automata und Bayonetta. Wer es ein bisschen bunter und lauter mag, kann außerdem zu Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat greifen.

Aber Fantasian hat in Sachen Medienwirksamkeit alle Neuerscheinungen in den Schatten gestellt, ist es doch das neue und vielleicht letzte Spiel von Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi. Wer es bereits gespielt hat, zeigt sich begeistert. Wer es noch nicht gespielt hat, hofft auf eine baldige Portierung.

Eine Portierung von Spielen, die zuerst exklusiv bei Apple Arcade erschienen sind, wäre keine große Überraschung. Auch deshalb hoffen viele Fans, dass Fantasian vielleicht sogar den Weg auf Konsolen findet. Doch dazu gibt es bisher überhaupt keine offizielle Ankündigung.

Der zweite Teil erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte

Und selbst wenn der Plan steht, so wird die Ankündigung noch lange auf sich warten lassen. Denn was bisher ein wenig unter Radar lief: Fantasian erscheint in zwei Teilen. Das, was jetzt bei Apple Arcade verfügbar ist, ist lediglich der erste Teil. Das berichtete die Famitsu kurz vor der Veröffentlichung von Fantasian und auch die englische Pressemeldung zum Launch bestätigte dies noch einmal.

Demnach ist jetzt der erste Teil erhältlich, der etwa 20 bis 30 Spielstunden bietet. Der zweite Teil, so berichtete die Famitsu, soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen. Wie aus der Pressemeldung hervorgeht, soll dieser dann weitere 20 bis 30 Stunden Unterhaltung bieten. Damit ist auch klar: Bevor das Spiel nicht einmal komplett bei Apple Arcade verfügbar ist, wird es kaum für andere Plattformen erscheinen. Wenn überhaupt, sollten Fans wohl frühestens mit einer entsprechenden Ankündigung gegen Ende des Jahres rechnen.

Habt ihr Fantasian schon ausprobiert? Zur Erinnerung: Pro Apple-ID gibt es einen Probe-Monat für den Abo-Dienst. Falls ihr ihn euch bisher aufgespart habt oder gar nichts davon wusstet, könnt ihr ihn jetzt nutzen!

150 echte Dioramen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es bietet also keine ausufernden Spielmechaniken. Sakaguchi nutzt seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle und neue Quality-of-Life-Verbesserungen.

Dazu gehört das neue „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können dank dieses Features Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um die tollen Orte der Welt (zunächst) ohne Unterbrechungen erkunden zu können. Später kann man die Monster dann im Dungeon erledigen.

Die Dioramen in Fantasian sind „echt“ – über 150 dieser Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und in das Spiel übertragen. Veteranen dieser Kunst haben mitgewirkt, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker