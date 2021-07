CrossCode: A New Home erscheint am 5. August endlich auch für Konsolen

Das ist sie auch schon, die News. Die DLC-Erweiterung A New Home zum beliebten CrossCode wird am 5. August auch für Konsolen erscheinen. Der DLC ist bereits seit Februar für PCs verfügbar. CrossCode erfreute sich nach seiner Veröffentlichung großer Beliebtheit, unseren Test zu CrossCode findet ihr hier.

Die neuen Inhalte werden euch weitere acht bis zehn Stunden beschäftigen. A New Home bietet außerdem den „größten Dungeon“ der CrossCode-Geschichte. Es gibt neue und herausfordernde Gegner und Bosse sowie natürlich neue Musik. Der DLC kostete bei PC-Steam zur Veröffentlichung 8,99 Euro. Für Konsolen gibt es keine Preisangabe.

Eingeloggt in CrossWorlds

In CrossCode schauen Spieler Lea über die Schulter, welche sich in ferner Zukunft in ein MMO-Spiel namens CrossWorlds einloggt. Speziell ist, dass Lea nicht nur stumm ist, sondern auch an Gedächtnisschwund leidet. Auf dem Weg ihr Gedächtnis wiederherzustellen, lüftet Lea tiefgehende Geheimnisse um das MMO selbst.

Weiterhin schreibt sich CrossCode auf die Fahne, Elemente aus Action-Adventures und Rollenspielen zu kombinieren und neben unterschiedlichen Rätseln auch rasante Kämpfe zu bieten.

Bildmaterial: CrossCode, Deck13 / Radical Fish