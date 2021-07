The Forgotten City: Von der Skyrim-Mod zum Standalone-Spiel in vier Jahren

Das Zeitreise-Mystery-Spiel The Forgotten City ist ab heute für PCs, PlayStation und Xbox erhältlich. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll noch im Laufe des Jahres folgen. Eine physische Veröffentlichung für PlayStation und Xbox folgt im dritten Quartal, wobei ihr sie bereits bei Amazon finden könnt*.

The Forgotten City ist eine „groß angelegte Neuinterpretation“ des gleichnamigen Mods zu Skyrim, der weltweit mehr als drei Millionen Mal heruntergeladen wurde. Vier Jahre danach ist The Forgotten City nun ein eigenständiges Spiel.

Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle verdammt, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. SpielerInnen müssen ihre letzten Momente in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während sie den Ausgang des Tages mit jedem Geheimnis, das sie entdecken, etwas abändern.