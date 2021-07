Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio: Das größte Videospielmusik-Konzert aller Zeiten

Schaut ihr gerade Eröffnungszeremonie zu den Olympischen Spielen in Tokyo 2020? Nun, ihr wünscht euch vielleicht, ihr hättet es getan! Falls ihr schnell seid, hier ist der Livestream (und später vielleicht auch die Aufzeichnung) zur Show.

Der Einzug der 11.260 Sportlerinnen und Sportler aus Ländern weltweit wird nämlich begleitet von zahlreichen Stücken aus Videospielen. Ob „Song of the Ancients“ aus NieR oder Sonic Star Light Zone. Vielleicht mögt ihr auch das Final Fantasy Main-Theme? Da ist für jeden etwas dabei.

Twitter ist aus dem Häuschen! In den Twitter-Trends finden sich plötzlich „Final Fantasy“, „Kingdom Hearts“, „Monster Hunter“ und „Chrono Trigger“

Auch die offiziellen Twitter-Accounts reagieren auf die Show. Beim offiziellen NieR-Account heißt es „That music hit hard.“ Der Final-Fantasy-Account fragt: „Anyone else humming along the Opening Ceremony?“

Man muss Japan einfach lieben.

Eine komplette Liste der Videospielstücke, die bei der Eröffnungsfeier vorkommen, hat NikkanSports aufgelistet. Die fleißige AitaikiMochi hat die Liste für uns übersetzt:

Dragon Quest: Edrick’s Theme

Final Fantasy: Victory Fanfare

Tales of: Sorey’s Theme – The Shepherd

Monster Hunter: Proof of a Hero

Kingdom Hearts: Olympus Coliseum

Chrono Trigger: Frog’s Theme

Ace Combat: First Flight

Tales of: Royal Capital Majestic Grandeur

Monster Hunter: Setting Off Breeze

Chrono Trigger: Robo’s Theme

Sonic the Hedgehog: Star Light Zone

Winning Eleven: eFootball Walk On Theme

Final Fantasy: Main Theme

Phantasy Star Universe: Guardians

Kingdom Hearts: Hero’s Fanfare

Gradius: 01 ACT 1-1

NieR: Song of the Ancients

SaGa-Serie: SaGa Series Medley 2016

Soul Calibur: The Brave New Stage of History

Verfolgt wird die Show vor Ort leider nur von etwa 1.000 Offiziellen. Die Arena, die für 68.000 ZuschauerInnen zugelassen wäre, bleibt für die Öffentlichkeit aufgrund der Corona-Lage geschlossen.

Bildmaterial: Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020, Sega