SaGa-Serie: Neuveröffentlichungen liegen über den Verkaufserwartungen von Square Enix

Die Kollegen von RPGSite hatten die Gelegenheit, mit SaGa-Macher Akitoshi Kawazu und den Producern Masanori Ichikawa und Hiroyuki Miura ein Interview rund um die in den letzten Jahren wiederbelebte SaGa-Serie zu führen.

In den letzten Jahren gab es nicht nur Romancing SaGa 3 und SaGa Scarlet Grace: Ambitions, sondern auch die Neuveröffentlichung der GameBoy-Trilogie als Collection of Saga und zuletzt natürlich SaGa Frontier Remastered. Allerhand los um SaGa, das seit jeher hinter Final Fantasy und Dragon Quest zurücksteht.

Dabei ging es auch darum, wie die letzten Veröffentlichungen der Serie bei den Fans angekommen sind. „Was die Collection of SaGa angeht, liegen die Verkaufszahlen tatsächlich ein bisschen über dem, was wir vorhergesagt haben, wir sind also auf einem guten Weg“, so Miura.

Das trifft gleichermaßen auf SaGa Frontier Remastered zu. Hier seien insbesondere die Steam-Verkaufszahlen höher als man geglaubt habe. Im Direktvergleich habe die Switch-Version die meisten Verkäufe erzielt, sie liegen ebenfalls über den Erwartungen.

Konkrete Zahlen gibt es bis heute nicht, aber das klingt doch vielversprechend für SaGa-Fans. Mit den Portierungen und Neuauflagen wird es also wohl weitergehen. Romancing SaGa, SaGa Frontier 2 und Unlimited SaGa fehlen noch. „Ich denke, wir sollten diese irgendwie noch veröffentlichen, damit die Leute sie immer spielen können“, sagte Akitoshi Kawazu schon vor ein paar Wochen.

Gegenüber RPGSite war Kawazu nun etwas zurückhaltender. Eine „schwierige Frage“ sei das, er könne nicht auf Details eingehen. „Es gibt wahrscheinlich Titel, bei denen wir uns ernsthaft mit der Überarbeitung der Inhalte befassen müssen, bevor wir sie erneut veröffentlichen, dazu gehört Unlimited SaGa.“

Gleichzeitig sagte er aber auch, die Fans sollen versichert sein, dass man sich mit diesen Remastern und Neuveröffentlichungen befasst. Ankündigen könne man aber noch nichts. Das gilt auch für einen ganz neuen SaGa-Teil. Aber wenn es so weitergeht, dann gibt es vielleicht bald eine Überraschung.

Wie Kawazu schon im Launchstream zu SaGa Frontier Remastered im April erklärte, arbeitet man aktuell auch an einem „neuen Spiel“. Es ist allerdings unklar, für welche Plattform und in welchem Umfang.

Bildmaterial: Romancing SaGa 3, Square Enix