Nach „Umstrukturierung“ der Japan Studios ist Japan für Sony weiterhin „extrem wichtig“

Das „Thema Japan“ wird in letzter Zeit „heiß diskutiert“, wissen sogar die Autoren im PlayStation Blog. Deshalb fragten sie den Leiter der PlayStation Studios netterweise einfach mal, wie es derzeit so aussieht. Fast schon eine kritische Nachfrage, die man im PlayStation Blog, der natürlich vor allem PR-Zwecken dient, so kaum erwarten konnte.

Zum Kontext. Sony hatte nach vielen Gerüchten und Meldungen bestätigt, dass die Sony Interactive Japan Studios „neu strukturiert“ werden. Man könnte aber auch sagen: verkleinert. Viele namhafte Branchengrößen haben das Studio in den letzten Monaten verlassen. Um das Team Asobi herum soll das Studio neu aufgebaut werden.

Der PlayStation Blog fragte nach: Ist Japan aus Sicht der PlayStation Studios immer noch ein großer Entwicklungsschwerpunkt? Verlagert sich die Spiele-Entwicklung zu einem westlicheren Fokus?

„Nein“, sagt Hermen Hulst, der betont, dass japanische Spiele und Talente für die PlayStation Studios und Sony „weiterhin extrem wichtig“ sind. Japan und Asien seien eng mit der Tradition von Sony verbunden, mit der Marke PlayStation und vieler der bekanntesten Franchises.

Japan ein „wichtiger Teil der DNA von PlayStation“

„Ich erinnere mich noch daran, wie ich mir im letzten Jahr die PlayStation-5-Präsentation angesehen habe. Mir ist aufgefallen, wie viel japanischer Einfluss in den Spielen steckt, die wir gezeigt haben. Und das ist ein wichtiger Teil der DNA von PlayStation. Dies gehört zu den Dingen, die PlayStation in meinen Augen so anders und einzigartig machen“, beteuert Hulst im PlayStation Blog.

„Ich weiß, welches enorme Potenzial hochwertige Spiele aus Japan und Asien haben. Nicht ohne Grund stammen einige der besten Entwickler der Welt aus dieser Region. Ihre Geschichte ist von Innovationen, Handwerkskunst, Können, Stolz und Teamgeist geprägt. Und an genau diese Traditionen möchten wir anknüpfen“, verspricht er.

Polyphony Digital (Gran Turismo) sei ein „sehr wichtiger Teil“ der PlayStation-Familie und das neue Team Asobi sei „ungemein kreativ“ und ein „Weltklasse-Studio“. Darüber hinaus wolle man „auch weiterhin Partnerschaften über unser externes Entwicklungsteam pflegen und aufbauen“.

„Ich freue mich sehr auf das, was die Zukunft an tollen PlayStation-Spielen aus Japan und Asien für uns bereithalten wird. Und ich bin dankbar für das Interesse und die leidenschaftliche Unterstützung unserer japanischen Teams“, erklärt Hulst abschließend.

Mal sehen, was wir demnächst über Astro Bot und Gran Turismo hinaus von der PlayStation-Familie aus Japan zu sehen bekommen. Was meint ihr?

