Sonntagsfrage: Wie viel seid ihr bereit, für eine Nintendo Switch Pro zu bezahlen?

Zeitlich stehen wir kurz vor der E3. Das bedeutet es warten nicht nur viele Präsentationen und Informationen über Videospiele auf uns. Im Vorfeld erwarten uns ebenfalls viele Gerüchte und Insider-Berichte aus der Branche. Eines davon ist die Nintendo Switch Pro. Die Gerüchte, um das neue Modell gibt es zwar schon länger, jedoch sind vor kurzem neue Informationen zum Vorschein gekommen. Wir können also davon ausgehen, dass Nintendo am 15. Juli etwas dazu sagen wird.

Im besten Fall wird das neue Modell technisch besser und flüssiger laufen. Dadurch profitieren nicht nur Videospieler*innen, sondern auch Entwicklerstudios. Wie diese Neuerungen genau aussehen werden, wissen wir jedoch erst nach der offiziellen Verkündung. Über was wir uns bereits Gedanken machen können, geht mit meinem Blick ins Portemonnaie einher. Es geht um die Frage: Wie viel seid ihr bereit, für eine Nintendo Switch Pro zu bezahlen?

Als das erste Switch-Modell im März 2017 erschien, lag der Preis bei ungefähr 350,00 Euro. Bis heute ist der Preis kaum gefallen. Nur wer auf die Lite-Version oder bei unterschiedlichen Händler-Aktionen zugreift, spart ein paar Moneten. Ob das beim neuen Modell ebenfalls so aussehen wird, wird die Zeit zeigen.

Bevor es jedoch so weit ist und eine offizielle Ankündigung folgt, könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. In den Kommentaren könnt ihr ebenfalls erläutern, was die Konsole für welchen Preis können müsste.

