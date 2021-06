Monster Harvest: Die Monster-Pflanzen-Zucht muss erneut verschoben werden

Merge Games und Maple Powered Games haben Monster Harvest erneut verschoben. Die letzte Verschiebung vom Mai auf den Juli diente dem Hinzufügen weiterer Inhalte. Diesmal benötigt man die Zeit, um weitere Sprachoptionen hinzuzufügen. Dazu möchte man die Zeit auch nutzen, um das Spiel weiter zu optimieren.

Der neue Termin ist der 19. August 2021. Auch die physische Version ist von der Verschiebung erneut betroffen. Sie können bereits vorbestellt* werden.

„Verzögerungen sind schrecklich, es tut uns leid, unsere Freunde und Fans im Stich zu lassen. Aber wir möchten sicherstellen, dass wir Monster Harvest in der bestmöglichen Form ausliefern, damit die gesamte Community Spaß daran hat“, erklärt Kerry Vandenberg von Maple Powered Games.

Züchtet Monster… aus Pflanzen

Das Alleinstellungsmerkmal von Monster Harvest ist dabei, dass ihr nicht etwa den Ackerbau betreibt und abends die Dungeons durchforstet, sondern beides verbindet. Ihr züchtet Pflanzen, aus denen Monster werden können! Eure Pflanzen können mithilfe von magischem Schleim zu Monstern mutieren und mit euch in den Kampf ziehen.

So könnt ihr mit einer Vielzahl an sogenannten Planimals Gegner bekämpfen und so die Welt entdecken, die voller Charaktere, Städte und Höhlen ist. Die Verantwortlichen gehen ganz offen damit um, woher die Inspirationen für das Spiel stammen. So dienten Titel wie Doraemon Story of Seasons, Harvest Moon oder My Time at Portia als Inspiration.

Bildmaterial: Monster Harvest, Merge Games, Maple Powered Games