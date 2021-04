Monster Harvest: Die Aufzucht der Monster-Pflanzen verspätet sich ein wenig

Merge Games hat die Veröffentlichung von Monster Harvest auf den 8. Juli 2021 verschoben. Dann wird das Farming-RPG digital für PS4, Xbox, Switch und Steam erscheinen. Ursprünglich war eine Veröffentlichung am 13. Mai 2021 geplant.

Die EntwicklerInnen wollen die Zeit nutzen, um das Spiel schlicht größer zu machen. Man plant noch einige neue Inhalte, darunter einen neuen weiblichen Charakter, eine Dungeon-Map, eine größere Farm und weitere NPCs.

Auch die physische Version ist von der Verschiebung betroffen. Die PS4- und Switch-Versionen sollen nun am 23. Juli 2021 in Europa erscheinen. Sie können inzwischen vorbestellt* werden:

Das Farming-Genre scheint langsam aber sicher auf seinem Höhepunkt anzukommen. Es erfreut sich seit jeher einer großen Beliebtheit, aber in der Häufung wie zuletzt sind selten neue Sprösslinge aus dem Boden geschossen. Erst kürzlich wurden zwei neue Farming-RPGs bei Kickstarter überfinanziert: Sowohl Coral Island, das euch auf eine tropische Insel einlädt, als auch Ova Magica, das Farming mit Monstersammeln verbindet, haben das geschafft. In Kitaria Fables zieht ihr mit Katzen in den Farming- und Abenteueralltag.

Das Alleinstellungsmerkmal von Monster Harvest ist dabei, dass ihr nicht etwa den Ackerbau betreibt und abends die Dungeons durchforstet, sondern beides verbindet. Ihr züchtet Pflanzen, aus denen Monster werden können! Eure Pflanzen können mithilfe von magischem Schleim zu Monstern mutieren und mit euch in den Kampf ziehen. So könnt ihr mit einer Vielzahl an sogenannten Planimals Gegner bekämpfen und so die Welt entdecken, die voller Charaktere, Städte und Höhlen ist.

Die Verantwortlichen gehen ganz offen damit um, woher die Inspirationen für das Spiel stammen. So dienten Titel wie Doraemon Story of Seasons, Harvest Moon oder My Time at Portia als Inspiration.

Planimals in verschiedenen Jahreszeiten

Einzigartig sind dabei die drei unterschiedlichen Jahreszeiten Trocken, Nass und Dunkel. Diese haben Einfluss auf euren Spielstil, beispielsweise könnt ihr zu bestimmten Jahreszeiten unterschiedliche Pflanzen heranzüchten. Besonders gefährlich sind hierbei die Mutationen der Jahreszeit Dunkel.

Seht nachfolgend den überholten „Release Date Trailer“.

Bildmaterial: Monster Harvest, Merge Games, Maple Powered Games